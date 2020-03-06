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Yaramazlara biraz batar!

Özgecan’ın katilini öldüren sanığa ikinci yargılamada da aynı ceza

Mersin’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’i cezaevinde öldüren Gültekin Alan’a, ikinci yargılamada da aynı ceza verildi.

Alan (solda) ve Altındöken. (Fotoğraf: DHA)

Özgecan Aslan’ı 12 Şubat 2015’te katleden Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken, 11 Nisan 2016’da Adana Cezaevi’nde silahlı saldırıya uğramıştı. Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede ölmüş, suç ortağı babası ağır yaralanmıştı. Ahmet Suphi Altındöken’i öldüren Gültekin Alan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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SEGBİS’le duruşmaya katıldılar

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararı üzerine Alan bir kez daha Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Gültekin Alan ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Tekin B. ve Hüsamettin B., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar katılmadı

Savcı dört suçtan ceza istedi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, Alan’ın ‘tasarlayarak öldürme’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’; Ahmet Tekin B’nin de ‘tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’ ve ‘infaz kurumuna yasak eşya sokma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilen sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı.

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Aynı ceza verildi

Mahkeme, Alan’a ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Alan, ayrıca ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ‘hakaret’ten bir yıl dört ay, ‘yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından altı yıl, ‘infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoyma’dan dört yıl veş ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl dokuz ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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