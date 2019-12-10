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Özgecan’ın anne-babası Ceren’in ailesini ziyaret etti: Kendi yavrumuz gibi üzüldük

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2015’te bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu’da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in ailesini ziyaret etti.

Fotoğraflar: DHA

Songül ve Mehmet Aslan, 3 Aralık’ta öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in ailesinin acısını paylaştı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

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Mehmet Aslan, Ceren’in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan, işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu.”

Songül Aslan ise şunları söyledi: “Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu.”

Adı meydana verildi

Aileye taziye ziyaretleri sürerken Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

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Kararı sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler şu ifadeleri kullandı: “Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı’na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım.

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