Özge Güneş: Neoliberal politikaların iflas ettiği birçok açıdan aşikar

Yani bu tablo bir şey daha gösteriyor. Salgın sonrası nasıl olacak, yaşam ne yönde dönüşecek diye soruyoruz… neoliberal politikaların iflas ettiği birçok açıdan aşikâr. Bazılarına göre mevcut sistem salgın sonrasında toparlanayamacak. Bazılarına göre ise güçlenecek. Bu konuda bir öngörüde bulunmak güç ancak devam etmekte olan ekolojik yıkımın gösterdiği şey şu: Sermaye, hükümet(ler) salgından hiç bir ders almadan yollarına devam ediyorlar. Sonuçta, sistemin varlığını borçlu olduğu talan hız kesmiyor. O nedenle 7 sene önceki slogan bugün hala capcanlı ve de ifade ettiği talep, haykırış, mücadele… adına ne koyarsanız farketmez, bugün yeni anlamlar, biçimler edinerek ve başka mücadelelerle de birleşerek yoluna devam edebiliyor.

Özge Güneş’in yazısı