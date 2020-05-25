Özge Güneş: Neoliberal politikaların iflas ettiği birçok açıdan aşikar

Yani bu tablo bir şey daha gösteriyor. Salgın sonrası nasıl olacak, yaşam ne yönde dönüşecek diye soruyoruz… neoliberal politikaların iflas ettiği birçok açıdan aşikâr. Bazılarına göre mevcut sistem salgın sonrasında toparlanayamacak. Bazılarına göre ise güçlenecek. Bu konuda bir öngörüde bulunmak güç ancak devam etmekte olan ekolojik yıkımın gösterdiği şey şu: Sermaye, hükümet(ler) salgından hiç bir ders almadan yollarına devam ediyorlar. Sonuçta, sistemin varlığını borçlu olduğu talan hız kesmiyor. O nedenle 7 sene önceki slogan bugün hala capcanlı ve de ifade ettiği talep, haykırış, mücadele… adına ne koyarsanız farketmez, bugün yeni anlamlar, biçimler edinerek ve başka mücadelelerle de birleşerek yoluna devam edebiliyor.
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Pakdemirli: Gıda üreten ve satanlara kural ihlali nedeniyle 4 milyon lira ceza kestik
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda üretim merkezlerine 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerine 45 bin 938, toplam 61 bin 736 denetim yaptıklarını, kuralları ihlal eden işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestiklerini açıkladı.
Kasapoğlu: Yurt dışından gelenlerin KYK yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 tebdirleri kapsamında yurtdışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
Kalın: Turizm haziran ortasında başlayabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor” diyerek, turzim sektörünün de haziran ayı ortasında faaliyete geçebileceğini belirtti.