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Yaramazlara biraz batar!

Özge Güneş: Ankara Sözleşmesi’nin neye benzeyeceğini iktidarınızın pratiklerinden tahmin ediyoruz

Şimdi diyorsunuz ki Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz. Biz o sözleşmenin neye benzeyeceğini, 20 yıllık iktidarınızın söylem ve pratiklerinden tahmin ediyoruz. Tek adamlık üzerine yükselen, antidemokratik, otoriter ve muhafazakâr yönetim biçiminizden biliyoruz. Biat ve itaat edenin korunup hayatta kalabileceği örgüt yapınızdan biliyoruz. Sokağa çıkan hamile kadını tenkit edip, kahkaha atan kadını ayıplayan cinsiyetçi bürokratlarınızdan biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni Tanzimat’a, hilafet tartışmasına çeken yandaşlarınızdan biliyoruz. Fesih kutlaması yapan tarikatların, cemaatlerin cinsiyetçi, istismarcı karnelerinden biliyoruz. Sözleşmeyi feshederek ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmıyorum’ beyanınızdan; devleti, şiddete karşı yasal yükümlülüklerden çekmenizden; katillerin, tacizcilerin, istismarcıların önünü bir gecede açmanızdan biliyoruz.

Özge Güneş’in yazısı

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