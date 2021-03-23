Özge Güneş: Ankara Sözleşmesi’nin neye benzeyeceğini iktidarınızın pratiklerinden tahmin ediyoruz

Şimdi diyorsunuz ki Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz. Biz o sözleşmenin neye benzeyeceğini, 20 yıllık iktidarınızın söylem ve pratiklerinden tahmin ediyoruz. Tek adamlık üzerine yükselen, antidemokratik, otoriter ve muhafazakâr yönetim biçiminizden biliyoruz. Biat ve itaat edenin korunup hayatta kalabileceği örgüt yapınızdan biliyoruz. Sokağa çıkan hamile kadını tenkit edip, kahkaha atan kadını ayıplayan cinsiyetçi bürokratlarınızdan biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni Tanzimat’a, hilafet tartışmasına çeken yandaşlarınızdan biliyoruz. Fesih kutlaması yapan tarikatların, cemaatlerin cinsiyetçi, istismarcı karnelerinden biliyoruz. Sözleşmeyi feshederek ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmıyorum’ beyanınızdan; devleti, şiddete karşı yasal yükümlülüklerden çekmenizden; katillerin, tacizcilerin, istismarcıların önünü bir gecede açmanızdan biliyoruz.
SON HABERLER
Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı
Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.
Fenerbahçe topa girdi: İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararı gözden geçirilsin
Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden ötürü üzüntüsünü dile getirerek kararın gözden geçirilmesini istedi.
İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Bayezid Vakfı’na devredilmesine ilişkin, “Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” dedi.
Demirtaş ‘suç’unu yetersiz buldu: Az söylemişim, yumuşak konuşmuşum
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında Atatürk Havalimanı’ndaki bir açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek
Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”