Özge Güneş: Afet odaklı rant hesabı

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya’da yıkıma neden oldu. Afet ile nasıl baş ettiğimize bu deprem üzerinden baktığımızda, çeşitli kamu kurumlarının afet alanına ulaşabileceğini görüyoruz. Arama kurtarma çalışması yürütüp afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. İhtiyaçların bir kısmını karşılayabiliyorlar diyelim. Hatta bir kısmın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar da denebilir çünkü Malatya’nın bazı köylerine herhangi bir yardım ulaşmadığı söyleniyor.

Bunca afetin ‘nedeninde ‘nasılında’ saklı bir hesap çarşınınki. Bilim insanlarının uyarılarına ve önerilerine kulak tıkayan, plansızlığı yeğleyen bir hesap. Rant odaklı, günü kurtarmak isteyen bir hesap. Hazırlıksız yakalanmış gibi yapıyor ama hazırlık fay hattına kanal yapmaya odaklandı aslında. Tabi ki ihtiyaçtan değil. Depremin veremediği hasarı biz verelim der gibi daha çok.

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Özge Güneş’in yazısı