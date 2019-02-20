‘Özerkliğe karşıyız’ diyen Esad’ın danışmanından Erdoğan’a sert mesaj

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Buseyna Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özerklik tanınmasını kesin biçimde reddettiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı’yı canlandırmaya yönelik hayaller kurduğunu savunarak “Bunu yapamayacak, çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de Suriye’den çekileceklerini açıklamış ancak ayrıntı vermemişti.

Reklam

ABD’nin çekilmesi halinde Türkiye ve Suriye rejimiyle karşı karşıya kalacak Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise geçen ocak sonunda özel statü verilmesi şartıyla Suriye ordusuna katılabileceğini açıklamıştı.

Buna karşılık geçen haftasonu konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad, isim vermeden DSG’ye mesaj göndererek “…Amerikalılar sizi korumayacaktır. Sizi sadece Suriye ordusu koruyacaktır” demişti. Aynı saatlerdeyse Rusya’dan ‘DSG ile Esad arasındaki diyaloğu destekliyoruz’ açıklaması gelmişti.

Reklam

Kremlin ve Şam’dan ‘uzlaşı’ çağrıları gelirken, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera ise Esad yönetimi ve Rusya’yla işbirliğine gitmesi halinde DSG’ye askeri yardımın kesileceğini duyurmuştu.

Güncel olarak ABD destekli DSG, Suriye’nin kuzeydoğusunda, ülkenin dörtte biri büyüklüğünde bir bölgeyi kontrol ediyor.

Suriyeli danışman: Özerklik Suriye’nin bölünmesine yol açar

Şaban dün Rusya’nın başkenti Moskova’da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta konuştu. Şaban konuşmasında hem Ankara’ya hem de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’ye mesaj verdi.

Euronews’ün haberine göre başdanışman, Kürtlerin, Suriye halkının önemli ve değerli bir parçası olduğunu, ancak Şam yönetiminin Kürtlere özerklik tanınması fikrini kesin biçimde reddettiğini söyledi. Şaban, Kürtlere tanınacak özerkliğin Suriye’nin bölünmesine yol açacağını savundu.

Güvenli bölge üzerinden Erdoğan’a mesaj

Şaban Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge oluşturulması önerisini de sert dille eleştirdi. ABD’nin çekilmesi sonrası Türkiye’nin talip olduğu güvenli güvenli bölgeyi işaret eden Şaban, söz konusu eylemin ‘topraklara yasa dışı şekilde el konulması’ anlamına geleceğinş söylerken “Suriye, topraklarının her santimini kurtarmak istiyor” dedi.

Türkiye’nin işgal hevesli bir ülke haline geldiği savunan başdanışlan “Bence Osmanlı devletini yeniden oluşturma hayalleri kuran bir Erdoğan’la karşı karşıyayız. Ancak bunu yapamayacak, çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır” diye konuştu.