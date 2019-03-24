Özer Akdemir: Silikozisin pençesindeki maden işçileri

Gündüzle gecenin eşitlendiği 21 Mart’ta Çine Yaşam Platformunun kuruluşu ilan edildi. Aynı gün, 8 yıl önce açılan ve açıldığı gün saldırıya uğrayan Çine Doğa Severler Derneğinin ilk ve son başkanı Topçam Köyü Eski Muhtarı Süleyman Yıldız’ın öldüğü haberi geldi.
Onun son nefesini verdiği gün, Çine Yaşam Platformu her nefes aldıkça ciğerleri sızlayan silikozis hastası maden işçileri tarafından kuruldu. Kuruluş bildirisini okuyan Platformun İlk Sözcüsü Yazar Arif Ali Uyguç “Emek ve ekolojik mücadelenin iç içe olduğunun en somut örneği maden işçilerinin durumudur” dedi.