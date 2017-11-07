‘Özelleştirme yok’ sözü alan madenciler ocaklardan çıktı

Madenlerin özelleştirilmesine karşı kendilerini madene kilitleyen binlerce madenci, devletin işlettiği ocaklarda özelleştirme yapılmayacağının sözünü alınca eylemlerini bitirdi.

Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen torba yasanın 58’inci maddesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) elindeki ocakların özelleştirilmesinin önünü açacak bir madde bulunuyor.

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde özelleştirmeye karşı çıkan madenciler, önce basın açıklaması, sonra miting, ardından da ocakta eylem yapıp maddenin iptalini istemişti.

Binlerce madenci ocaklarda kendini kilitlemişken ‘beklenen’ haber Ankara’dan geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yetkililerle görüşüp Zonguldak’ta madencilere seslendi.

‘Anlaştık’

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bakanlık yetkililerinin maddede bir sorun olmadığını söylediğini ancak kendilerinin taleplerini aktardıklarını kaydetti.

Atalay bakanlıklarla anlaştıklarını söyledi: “Dedik ki; ’58’inci maddenin Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun devlet eliyle işletilen sahaları hariç tutulacak.’ Sabaha karşı saat 03.30’da bunda anlaştık. Perşembe günü Meclis gündemine getirecekler. Bu iki kelimeyi ilave ettikten sonra bizim hiç problemiz kalmayacak.”

‘İki kelime ekleyin’

Türk-İş başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Maden işçilerinin eylemi ardından sendika başkanı Ankara’ya geldi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla görüştük. Bize, ‘Siz nasıl rahatlarsınız? Ne istiyorsunuz?’ dediler. Biz torba yasadaki maddeye ‘Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun devlet eliyle işletilen sahaları hariç’ diye bu iki kelimeyi koyun dedik. ‘Tamam’ dediler. Yani TTK sahalarıyla ilgili 58’inci maddede kapsam dışında olacak. Onun için bir sıkıntımız yok. Özelleştirilmeyle ilgili bir tedirginlik ve kaygımız yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Böyle bir çalışma olursa milletten hemen sonra ben gelip kapatırım aşağıya kendimi. Sonra siz beni çıkartamazsınız. İşin esprisi. Böyle bir çalışma, böyle bir problemde yok.”

Madenciler de ocaklardan çıkıp evlerine gitti.