Özelleştirme tehdidine karşı 3 bin madenci kendini ocaklara kilitledi

Zonguldak ve Bartın’da 3 bin madenci özelleştirmeye karşı ocaktan çıkmama eylemine başladı.

Meclis gündemine gelmesi beklenen ‘torba yasa’nın 58’inci maddesi şöyle: “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir.”

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Bu madde, madenlerin özelleştirilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle özellikle madencilerin tepkisini çekmişti.

Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen günlerde madde geri çekilmezse kendilerini ocağa kilitleyeceklerini bildirmiş, Zonguldak’ta binlerce madencinin katıldığı miting yapılmıştı.

Madenciler ocaklardan çıkmadı

Kentte TTK’nın ocaklarında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, bu sabah ocaklardan çıkmadı. Ocaklara 08.00-16.00 mesaisi için gelen işçiler önce yeraltına inmedi.

Ancak daha sonra yerüstündeki madenciler de yeraltına inerek arkadaşlarına destek verdi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, kendilerinin eylem kararı almadığını, madencilerin kendi inisiyatifleriyle ocaklardan çıkmadıklarını söyledi. Sendika acil toplantı yaptı.

Yasa çekilene kadar eylem

Ereğli ilçesindeki Armutçuk Müessese Müdürlüğü önünde gazetecilere konuşan sendika temsilcisi Ali Eşitmez, madencilerin yasanın Meclis’e bu hafta geleceğini, eylem için geç kalmak istemediklerini söyledi.

Eşitmez, kendilerinin de bu hafta çeşitli girişimlerde bulunacağını duyurdu: “Bizler de kendilerine bu işi diyalogla masa başında çözmek istediğimizi söyledik. Bugün genel merkez önünde buluşacaktık. Çarşamba günü Meclis’te tüm muhalefet milletvekilleri ve Zonguldak’taki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir basın açıklaması yapacağımızı duyurmuştuk. Bu kararı cumartesi günü başkanlar kurulu toplantısında almıştık; fakat madenci arkadaşlarımız, daha önceki yasalarda olduğu gibi hükümetin bunu alelacele gecenin bir vakti geçirebileceği endişesi ile şu anda kendilerini yer altına kilitlediler.”

Yeraltında 160 madencinin olduğunu belirten Eşitmez, “Bu madde Meclis’ten geri çekilinceye kadar arkadaşlarımız dışarıya çıkmayacaklarını ifade ediyorlar” dedi.

‘Bu kavga ekmek kavgası’

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir de Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Asma-Dilaver işletmesinde gece vardiyasında çalışan yaklaşık 250 işçinin ocaktan çıkmayarak eylem yaptığını söyledi.

Demir şunları kaydetti: “Torba yasadan kaynaklanan kısım kısım bölünerek satılmasına tepki olarak arkadaşlarımızın böyle bir tepkisi var. Ülkenin şartlarına baktığımız zaman böyle bir şey yaşamak istemiyoruz ama uzlaşı içinde olmak istiyoruz. Eğer mevcudu koruyarak, iş yerimizin yaşatılması isteniyorsa acilen işçi alınması gerekir. Dolayısıyla kavgamız; işimizin, aşımızın, ekmeğimizin kavgası. Başka bir kavga yok. Mevcut şartlara baktığımız zaman da iş yeri boşaltılmadan diğer işçi arkadaşlarımızın işe girmesi söz konusu değil.”

‘3 bin işçi var’

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde işçileri ziyaret eden GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, eylemin işyerinin geleceği kaygısıyla yapıldığını söyledi.

Mutlu, “Yeraltında yaklaşık 3 bine yakın maden işçisinin olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bartın’da da eylem

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK ocasında gece vardiyasında çalışan işçiler madde geri çekilene kadar ocaklarda kalacaklarını duyurdu.