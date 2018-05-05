Özelleştirme kesinleşti: Beş şeker fabrikası 2 milyar liraya satıldı

İhaleye çıkarılan şeker fabrikalarından beşinin satışı onaylandı.
Hükümet, devlete ait 14 şeker fabrikasını özelleştireceğini duyurduktan ihaleye çıkılmıştı. Fabrikalardan 11’i yeni sahiplerini bulmuştu.
Özelleştirme Yüksek Kurulu, beş şeker fabrikasının ihalesini onayladı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre fabrikaların yeni sahipleri şöyle:
* Doğuş Gıda, 275 milyon liraya Yozgat Şeker Fabrikası’nı, 336 milyon liraya da Bor Şeker Fabrikası’nı satın aldı.
* Safi Katı Yakıt şirketi, 528 milyon lira vererek Çorum Şeker Fabrikası’nın yeni sahibi oldu.
* Tutgu Gıda, 330 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası’nı aldı.
* Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Turhal Şeker Fabrikası’nı 569 milyon liraya aldı.