Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özelleştirme kesinleşti: Beş şeker fabrikası 2 milyar liraya satıldı

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

İhaleye çıkarılan şeker fabrikalarından beşinin satışı onaylandı.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, devlete ait 14 şeker fabrikasını özelleştireceğini duyurduktan ihaleye çıkılmıştı. Fabrikalardan 11’i yeni sahiplerini bulmuştu.

Reklam

Özelleştirme Yüksek Kurulu, beş şeker fabrikasının ihalesini onayladı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre fabrikaların yeni sahipleri şöyle:

Reklam

* Doğuş Gıda, 275 milyon liraya Yozgat Şeker Fabrikası’nı, 336 milyon liraya da Bor Şeker Fabrikası’nı satın aldı.

* Safi Katı Yakıt şirketi, 528 milyon lira vererek Çorum Şeker Fabrikası’nın yeni sahibi oldu.

* Tutgu Gıda, 330 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası’nı aldı.

* Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Turhal Şeker Fabrikası’nı 569 milyon liraya aldı.

İki şeker fabrikası 380 milyon liraya satıldı, bir ihale iptal

Sayı dokuza çıktı: Bir günde üç şeker fabrikası satıldı

Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

Turhal’daki şeker fabrikası 569 milyon liraya satıldı

İhalede teklif veren olmadı: Erzurum Şeker Fabrikası ‘elde kaldı’

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları toplamda 798 milyon liraya satıldı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şeker Mitingi’nde Erdoğan’a: Feriştahın gelse kapattıramaz

Kırşehir ve Bor’daki şeker fabrikaları toplamda 666 milyon liraya özelleştirildi

SP lideri Erdoğan’la sınıra giden ünlülere seslendi: Şeker fabrikalarına da gidin

1 milyon 600 bin itiraz: ‘Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi’ne karşı imzalar Yıldırım’da

Türk-İş’ten Erdoğan’a: Şeker fabrikalarının cam filmi kadar değeri yok mu!

‘Şeker özelleştirmesi’ne AKP’den ilk itiraz: Bürokratlar hükümeti yanıltıyor

‘Şeker’ düzenlemesi Meclis’ten geçti: NBŞ kotası yüzde 5’e indi

Hükümetten ‘şeker’de iki düzenleme: NBŞ kotası düştü, üretim eksikliğine ‘ayar’

Başbakan ‘düzeltti’: Bakanlığın şeker fabrikalarını satın alması söz konusu değil

Gıda mühendisi Şık: Şeker fabrikalarının satışından gelecek para tedaviye gidecek

Erdoğan, ‘Şeker fabrikalarını sattırmaz’ beklentisini boşa çıkardı: Yapacağız

Bozdağ: Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini hiç söylemedik

Çiftçinin şeker isyanı: Dana getirecem, inek getirecem, lan bırak yalan söyleme!

AKP sözcüsünden yalanlama: Erdoğan şeker fabrikaları satışına müdahale etmeyecek

Bulut, iddialı konuştu: Cumhurbaşkanı şeker fabrikalarının satışına izin vermez

Raporu var: Cargill şeker fabrikalarının satışı için hükümete üç senaryo çizmiş

Ağbal şeker fabrikalarını ’40 bin kere’ düşünmüş: Bunlar ‘sosyal özelleştirme’

Özelleştirmeye tepki: Anadolu’da ‘Cumhur ittifakı’na karşı ‘şeker ittifakı’ kuruldu

CHP’li Orhan: Şeker fabrikalarının satılması bir halk sağlığı sorunudur

Başbakan şeker fabrikalarını özelleştirmek için kararlı: Geri adım atmayacağız

CHP’li Ağbaba: Erdoğan ve Tiilerson’un gündemi şeker fabrikalarının satışıydı

Şeker-İş uyardı: Fabrikalar satılırsa nişasta bazlı şekere mahkum oluruz

İhale açıldı: Hükümet 14 şeker fabrikasını ‘davetli’ şirketlere satacak

İki ayda tamamlanacak: Hükümet 14 şeker fabrikasının satışı için harekete geçti

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...