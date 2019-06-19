Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özelleştirilen şeker fabrikalarına ‘modernizasyon’ teşviki

Geçen yıl Albayrak grubuna satılan şeker fabrikaları için bu yıl 39 milyon lira ‘modernizasyon‘ teşviki ve çeşitli ‘destek unsurları’ sağlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’dan Ogün Işık’ın haberine göre Albayrak Turizm’e Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları için verilen teşvik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ‘2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi’ adıyla yayınlanan tebliğde görüldü.

Reklam

Tbliğde yer alan bilgilere göre şirkete ‘öngörülen destek unsurları’ da veriliyor.

Bu unsurlar içinde ‘KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, vergi indirimi (yüzde 80), YKO yüzde 40, sigorta primi işveren hissesi’ bulunuyor.

Özelleştirilen şeker fabrikası şimdi de inşaat şirketine devrediliyor

‘İş güvencesi’ verilmişti: Erzurum’da özelleşen şeker fabrikasında işçiler atıldı

İki şeker fabrikasının daha satışı onaylandı

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi: En yüksek teklif Albayrak’tan

Özelleştirme kesinleşti: Beş şeker fabrikası 2 milyar liraya satıldı

İki şeker fabrikası 380 milyon liraya satıldı, bir ihale iptal

Sayı dokuza çıktı: Bir günde üç şeker fabrikası satıldı

Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

Turhal’daki şeker fabrikası 569 milyon liraya satıldı

İhalede teklif veren olmadı: Erzurum Şeker Fabrikası ‘elde kaldı’

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları toplamda 798 milyon liraya satıldı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şeker Mitingi’nde Erdoğan’a: Feriştahın gelse kapattıramaz

Kırşehir ve Bor’daki şeker fabrikaları toplamda 666 milyon liraya özelleştirildi

SP lideri Erdoğan’la sınıra giden ünlülere seslendi: Şeker fabrikalarına da gidin

1 milyon 600 bin itiraz: ‘Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi’ne karşı imzalar Yıldırım’da

Türk-İş’ten Erdoğan’a: Şeker fabrikalarının cam filmi kadar değeri yok mu!

‘Şeker özelleştirmesi’ne AKP’den ilk itiraz: Bürokratlar hükümeti yanıltıyor

‘Şeker’ düzenlemesi Meclis’ten geçti: NBŞ kotası yüzde 5’e indi

Hükümetten ‘şeker’de iki düzenleme: NBŞ kotası düştü, üretim eksikliğine ‘ayar’

Başbakan ‘düzeltti’: Bakanlığın şeker fabrikalarını satın alması söz konusu değil

Gıda mühendisi Şık: Şeker fabrikalarının satışından gelecek para tedaviye gidecek

Erdoğan, ‘Şeker fabrikalarını sattırmaz’ beklentisini boşa çıkardı: Yapacağız

Bozdağ: Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini hiç söylemedik

Çiftçinin şeker isyanı: Dana getirecem, inek getirecem, lan bırak yalan söyleme!

AKP sözcüsünden yalanlama: Erdoğan şeker fabrikaları satışına müdahale etmeyecek

Bulut, iddialı konuştu: Cumhurbaşkanı şeker fabrikalarının satışına izin vermez

Raporu var: Cargill şeker fabrikalarının satışı için hükümete üç senaryo çizmiş

Ağbal şeker fabrikalarını ’40 bin kere’ düşünmüş: Bunlar ‘sosyal özelleştirme’

Özelleştirmeye tepki: Anadolu’da ‘Cumhur ittifakı’na karşı ‘şeker ittifakı’ kuruldu

CHP’li Orhan: Şeker fabrikalarının satılması bir halk sağlığı sorunudur

Başbakan şeker fabrikalarını özelleştirmek için kararlı: Geri adım atmayacağız

CHP’li Ağbaba: Erdoğan ve Tiilerson’un gündemi şeker fabrikalarının satışıydı

Şeker-İş uyardı: Fabrikalar satılırsa nişasta bazlı şekere mahkum oluruz

İhale açıldı: Hükümet 14 şeker fabrikasını ‘davetli’ şirketlere satacak

İki ayda tamamlanacak: Hükümet 14 şeker fabrikasının satışı için harekete geçti


SON HABERLER

‘Mektupçu’ Shanahan, bakanlıktan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan’ın savunma bakanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Shanahan, Türkiye’ye S-400 füze sistemlerinin alınması ve F-35 programının sona erdirilmesi ilgili sert cümleler içeren mektubu yazmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...