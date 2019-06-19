Özelleştirilen şeker fabrikalarına ‘modernizasyon’ teşviki

Geçen yıl Albayrak grubuna satılan şeker fabrikaları için bu yıl 39 milyon lira ‘modernizasyon‘ teşviki ve çeşitli ‘destek unsurları’ sağlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’dan Ogün Işık’ın haberine göre Albayrak Turizm’e Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları için verilen teşvik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ‘2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi’ adıyla yayınlanan tebliğde görüldü.

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Tbliğde yer alan bilgilere göre şirkete ‘öngörülen destek unsurları’ da veriliyor.

Bu unsurlar içinde ‘KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, vergi indirimi (yüzde 80), YKO yüzde 40, sigorta primi işveren hissesi’ bulunuyor.



