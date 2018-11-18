Özelleşen fabrika siloları kapattı, pancar tarlada çürümeye terk edildi

Kahramanmaraş Elbistan’da özelleştirilen şeker fabrikası maliyet düşürmek için silolarını kapatınca çiftçilerin pancarının yarısı tarlada kaldı ve çürümeye başladı.
Devlete ait şeker fabrikaları bahar aylarında çıkılan bir dizi ihaleyle özel sektöre satılmıştı.
Hasat edilen pancarlar çürümeye terk edildi
Milli Gazete’den Saadettin İnan’ın haberine göre, Elbistan Şeker Fabrikası, özelleştirilmeden önce çiftçinin mağdur olmaması için Afşin, Göksun ve Tufanbeyli bölgelerinde pancar siloları kuruyordu. Fabrikanın günlük işleme kapasitesinin üstünde gelen pancarlar bu silolara alınıyordu. Bu silolar sayesinde çiftçi pancarını kar yağmadan fabrikaya teslim etmiş oluyordu. Fabrikaları alan şirketler, maliyetten kaçmak için siloları kapatınca, çiftçi pancarını zamanında fabrikalara teslim edemiyor. Kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen hasat edilen pancarlar tarlada karın altında çürümeye terk edildi.
‘Bugüne kadar AKP’ye oy veriyordum’
Kahramanmaraş’ı Afşin ilçesine bağlı Yazıbelen köyündeki pancar üreticisi İsmet Özdemir, hükümete tepki göstererek “Bugüne kadar AKP’ye düzenli bir şekilde oy verdim ancak bundan sonra kesinlikle oy vermeyeceğim. Bunlarda ne insanlık ne hayâ var” dedi.
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