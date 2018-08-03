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Yaramazlara biraz batar!

Özel’den CHP’yle dalga geçen AKP’li Turan’a: Köpekler havladı diye atlar ölmez

 

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP’deki imza kriziyle “Bu işin sonu kayyım” diye dalga geçti. Yanıt CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’den geldi: “Köpekler havladı diye atlar ölmez.”

Fotoğraf: DHA

CHP’de parti içi muhalefet ile genel merkez arasındaki seçimli kurultay tartışması devam ederken, Turan’dan ilginç bir Twitter paylaşımı geldi.

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CHP’deki muhaliflerin “Kurultay için yeterli sayıyı topladık” ve genel merkezin “Yeterli imza yok” açıklamalarını birlikte paylaşan Turan, “Bu işin sonu kayyım” yorumu yaptı.

AKP’li Turan, bir sosyal medya kullanıcısının “Kayyım kim olur” sorusuna da “Ben:)” yanıtı verdi.

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Turan’ın yorumuna ilk tepki CHP’li Özgür Özel’den geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özel, “AKP’nin grup başkanvekili… İşine bak işine. Kayyım atamadığınız bir CHP kaldı. İnsanda biraz utanma olur. CHP’ye laf ederken şu gerçeği bil ki; köpekler havladı diye atlar ölmez” dedi.

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