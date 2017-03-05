Özel’den ‘CHP’de PKK’lı vekiller var’ diyen Çavuşoğlu’na: AKP’de 80 FETÖ’cü yok mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP içinde PKK’lı ve DHKP-C’li vekiller olduğunu öne süren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘FETÖ’yle yanıt verdi.

Çavuşoğlu, “Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş PKK’lı, DHKP-C’li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C ‘Hayır’ derken CHP’nin ‘Evet’ demesi mümkün mü?” demişti.

‘Söyleyecek söz bulamayınca bunu tekrar ediyorlar’

Çavuşoğlu’nun bu sözleri anayasa değişikliğini savunamadığı için dile getirdiğini savunan Özel, “Aslında bunu başta denediler, başarısız olunca geri döndüler. Ama o kadar çaresizler ki nefesleri kesilince söyleyecek söz bulamayınca, dönüp dönüp bunu tekrar ediyorlar” dedi.

‘Varsa çık sen açıkla’

CHP’de söz konusu örgütlerle herhangi bir bağı olan hiçbir milletvekilinin olmadığını belirten Özel, AKP’de ‘FETÖ’ mensubu milletvekillerinin olduğunu savundu: “Ey Mevlüt Çavuşoğlu, ey kerameti kendinden menkul, Türk diplomasini her gün yeni bir rezalete bulaştıran partinin bu işi beceremeyenler zincirinin son halkasındaki dışişleri bakanı. Sana buradan söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bahsettiğin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok. Varsa çık sen açıkla. Açıklamazsan namertsin, müfterisin. Senin partinin içinde sarayın bildiği, MİT’in söylediği, kısa sürede kurtulmak istediğin en az 80 FETÖ’cü var mı yok mu?”