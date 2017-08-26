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Özel ve Ağbaba ‘başıboş’ TRT kamerasından korsan yayın yaptı, kurultaya çağırdı

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CHP’nin düzenlediği Adalet Kurultayı bugün Çanakkale’de başlarken, CHP’li vekiller Özgür Özel ve Veli Ağbaba fark ettikleri kayıttaki bir TRT kamerasından TRT çalışanlarına çağrı yaptı.

Kayıttaki kameranın başında bir kameraman bulunmadığını gören Özel, Ağbaba ile yan yana dururken, TRT çalışanlarına şu mesajı gönderdi: “Biz sizi davet ediyoruz ama siz orayı sansürlersiniz. Veli Ağbaba ve Özgür Özel sünnet düğününe davet etti dersiniz. Adalet Kurultayı var, TRT inşallah izler, haberlerini yapar. Biz TRT çalışanları içinde de adaletsizliklere isyan eden çok kişi olduğunu biliyoruz. Gün döner hesap döner. Bu işler değişir. İnşallah TRT çalışanlarının özlük hakları ve TRT’deki sendikasızlaştırmaya karşı da hep birlikte mücadele edeceğiz.” 

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Adalet Kurultayı, Çanakkale’deki Kocadere Kamp Alanı’nda dört gün boyunca devam edecek.

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