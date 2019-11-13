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Yaramazlara biraz batar!

Özel üretim saat 31.1 milyon dolara satılarak rekor kırdı: Para kas hastalığı araştırmasında kullanılacak

İsviçre’nin ünlü saat markası Patek Philippe’in, müzayede için özel olarak ürettiği kol saati geçen cumartesi İsviçre’nin Cenevre kentinde 31.1 milyon dolara (179.2 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: www.revolution.watch

Christie’s Müzayede Evi’nin düzenlediği açık artırmada satılan ‘The Grandmaster Chime 6300A-010’ adlı saate ödenen para kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi’yle ilgili araştırmalarda kullanılacak.

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Müzayede evi yönetimi, 5 milyon dolarla (28.2 milyon lira) başlayan açık artırmada kısa sürede satılan kadranı çelik, kayış deri olan saatin kimin tarafından satın alındığını açıklamadı. Açıklamada, kas hastalığıyla ilgili araştırmalara gelir sağlamak amacıyla tasarlanan ‘özel parça’nın bir açık artırmada en yüksek fiyata alıcı bulan saat olarak rekor kırdığı belirtildi. Daha önce rekor, 2014 yılında 24 milyon dolara alıcı bulan 1932 yapımı bir Patek Philippe saate aitti.

Açık artırmada bu özel tasarımın içinde olduğu 50 parça satıldı ve Duchenne Musküler Distrofi’yle ilgili araştırmalar için toplam 38.3 milyon dolar (223.5 milyon lira) toplandı.

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