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Yaramazlara biraz batar!

Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonunda 17.2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 2019 sonunda özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonunda 191.5 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonunda 2018 sonuna göre 17.2 milyar dolar azalan özel sektörün, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu 5.8 milyar dolar azalarak 9.5 milyar dolar oldu.

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 50.7 milyar dolar.

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