Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu eylülde 3.5 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu eylül ayında 3.5 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolara geriledi. Bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri ise toplam 54.2 milyar dolar.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası (MB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu eylülde 14.2 milyar dolar azalarak 195.3 milyara düştü.

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar vade dağılımına bakıldığında 2019’un kalanında en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 8.8 milyar dolarla ekim ayında görünüyor.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanması 8.6 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar artışla 28.7 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanması 2.9 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 548 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolara indi.

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Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanması 1.7 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 458 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanması 1.9 milyar dolar azalışla 7.5 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 566 milyon dolar azalışla 2.7 milyar dolara indi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibariyle, 195.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 53.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 11.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 26.2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.