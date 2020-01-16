Özel sektörün dış borcu yüzde 7 azaldı; bir yılda 52 milyar dolar ödenecek

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Kasım 2019, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 (15.9 milyar dolar/93.6 milyar lira) azaldı. Şirketlerin bir yıl içinde ödemesi gereken anapara 51.8 milyar dolar (305 milyar lira).
Merkez Bankası verilerine göre kasım sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu ve değişimi şöyle:
*Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu kasım sonunda 193.5 milyar dolar (1 trilyon 139 milyar lira) oldu.
*Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcunun kasım sonunda 2018 sonuna göre değişimi -15.9 milyar dolar.
*Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde geri ödenecek anapara toplam 51.8 milyar dolar.