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Yaramazlara biraz batar!

Özel sektörün dış borcu yüzde 7 azaldı; bir yılda 52 milyar dolar ödenecek

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Kasım 2019, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 (15.9 milyar dolar/93.6 milyar lira) azaldı. Şirketlerin bir yıl içinde ödemesi gereken anapara 51.8 milyar dolar (305 milyar lira).

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası verilerine göre kasım sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu ve değişimi şöyle:

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*Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu kasım sonunda 193.5 milyar dolar (1 trilyon 139 milyar lira) oldu.

*Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcunun kasım sonunda 2018 sonuna göre değişimi -15.9 milyar dolar.

*Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde geri ödenecek anapara toplam 51.8 milyar dolar.

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Kısa vadeli dış borç bir yılda yüzde 3.6 artışla 118 milyar dolara çıktı

Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu eylülde 3.5 milyar dolar azaldı

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