Özel sektörün dış borcu: Bir yılda yapılacak anapara ödemesi 65 milyar dolar

Özel sektörün Aralık 2018 sonu itibariyle yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10.9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3.3 milyar dolar azaldı. Bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplamı ise 64.8 milyar dolar.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 210.6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 15.2 milyar dolara düştü.

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Aralık sonu itibariyle kalan vadeye göre, özel sektör tarafından bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.8 milyar dolar tutarında olduğu belirtildi.

Yüzde 60’i dolarla

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.5’inin dolar, yüzde 34.9’unun avro, yüzde 4.2’sinin TL ve yüzde 1.4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

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Kısa vadeli kredi 15.2 milyar dolarlık borcunun ise yüzde 43.9’unun dolar, yüzde 34’ünün avro ve yüzde 21.7’sinin TL ve yüzde 0.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kısa vadeli borçlar finans sektöründe

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibariyle, 210.6 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51.1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15.2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 25.2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.