Özel sektörün dış borcu 245 milyarı aştı: Bir yılda anapara ödemesi 70 milyar dolar

Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolara çıktı.

Mart dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaya kondu.

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AA’nın haberine göre döviz kompozisyonuna bakıldığında 226.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.8’i dolar, yüzde 34.9’u avro, yüzde 4.6’sı lira, yüzde 1.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden. 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49.7’si dolar, yüzde 29.3’ü avro, yüzde 20.6’sı lirası ve yüzde 0.4’ü diğer döviz cinslerinden.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 69.1 milyar dolar.