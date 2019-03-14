Özel sektörün dış borcu 224 milyar dolar: Mayısta 8 milyar dolarlık ödeme var

Özel sektörün yurt dışından aldığı kredilerde bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 63.8 milyar dolar seviyesinde olduğu, mayıs ayında 8.2 milyar dolar ödeme yapılaması gerektiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ocakta 2018 sonuna göre 1.5 milyar dolar azalarak 13.8 milyar dolara düştü.

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise Ocak 2019’da 2018 yılı sonuna göre 414 milyon dolar azalarak 210.1 milyar dolara geriledi.

Yurt dışından sağlanan kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019’da en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 8.2 milyar dolar ile mayıs ayında yapılacak.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 763 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 675 milyon dolar artışla 29.2 milyar dolar seviyesinde olduğu gözlendi.

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Sektör dağılımı

Sektör dağılımı incelendiğinde, ocak sonu itibariyle, 210.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 51.2’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71.6’sını finansal kuruluşların, yüzde 28.4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.