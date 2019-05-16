Özel sektör bir yılda 60.4 milyar dolar dış borç ödeyecek

Merkez Bankası (MB) özel sektörün mart sonu itibariyle bir yıl içinde toplam 60.4 milyar dolar dış borç ödeyeceğini açıkladı. Özel sektörün dış borcu 222.3 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf. Reuters

MB’nin bugün özel sektör borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60.4 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir” dendi.

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MB’nin açıkladığı ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri – Mart 2019’ verilerine göre;

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu yıl başından bu yana 127 milyon dolar artarak 210.2 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise aynı dönemde 3.3 milyar doları azalarak 12.1 milyar dolara geriledi.

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Borçluya göre dağılıma bakıldığında, bankaların uzun vadeli kredi borcu yıl başından bu yana 1.9 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 2.3 milyar dolar artışla 30.9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon doları azaldı, tahvil stoku ise 714 milyon dolar artarak 5.0 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 628 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 970 milyon doları artarak 7.4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi borcu yıl başından bu yana 2.0 milyar dolar azalarak 7.4 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 348 milyon doları azalışla 3.0 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borçlarında, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3.4 milyar dolar azalarak 142.8 milyara geriledi.

Kısa vadeli kredi borçlarında, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3.7 milyar doları azalarak 11.3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210.2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9’u dolar, yüzde 33.7’si avro, yüzde 4.1’i Türk lirası ve yüzde 1.3’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

12.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43.2’si dolar, yüzde 35.5’i avro, yüzde 20.9’u Türk lirası ve yüzde 0.4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli borcun yüzde 71’i bankaların

Uzun vadeli kredilerin yüzde 48.9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51.1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 29.2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.