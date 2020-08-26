Özel okullarda indirim için iki formül

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul temsilcileriyle görüşmesinde iki indirim formülü gündeme geldi.

Fotoğraflar: AA

Pandemi nedeniyle 23 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

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Bu süreçte yol-yemek de dahil ücretini peşin ödediği hizmetlerden yararlanamayan veliler, bunları okullardan geri istemişti.

Bazı okullar ücret iadesinde bulunurken birçoğu ücretleri iade etmedi.

Uzaktan eğitim modelinin kullanılacağı gelecek dönem için de benzer kaygılar taşıyan veliler, özel okullardan indirim talebini dile getirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da buna destek vermişti.

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İki formül

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre ik etapta özel okullarda uygulanan yüzde 8’lik KDV oranının bu dönemde alınmaması önerisi tartışıldı.

Formüle göre, KDV’de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim gündeme gelebilecek.

Özel okullarda okul kirası, öğretmen ücreti gibi giderlerin birbirinden farklı olması nedeniyle farklı indirim oranlarının gündeme gelebileceği de belirtildi.

Yıl sonu iade

Bir başka formüle göre uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yıl sonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim yapılabilecek.

Bakanlığın özel okullarla birlikte yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar tüm hazırlıkları tamamlayacağı bildirildi.

Buna göre, gündeme gelen formüllerle ilgili yol haritasını oluşturacak.

Veliler ise özel okulların giderlerinin azaldığını belirterek en az yüzde 50 indirim istiyor.

Yüzde 5 ila 30

Son olarak, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, uzaktan eğitim yapmaları durumunda özel okulların indirim oranlarını kendilerinin belirleyeceğini, bu oranın da yüzde 5 ila 30 olacağını kaydetmişti.