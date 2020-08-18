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Yaramazlara biraz batar!

Özel okullarda destekleme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Selçuk, bakanlıkta düzenlenen ‘MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı’ sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine bakan şöyle konuştu: “Devlet ve özel okullarında 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak.”

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