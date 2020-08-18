Özel okullarda destekleme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Selçuk, bakanlıkta düzenlenen ‘MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı’ sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Reklam

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine bakan şöyle konuştu: “Devlet ve özel okullarında 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak.”