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Yaramazlara biraz batar!

Özel okullara teşvik kademeli kalkıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullara yönelik teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldıracağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Bakan, uygulamalar konusunda bilgi verirken, “Özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak kaldıracağız. Önümüzdeki yıl eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında kademeli olarak kaldırılacak” dedi.

Özel okulda okuyan öğrenciler için verilen teşviklerin kaldırılacağını daha önce açıklamış ve bu sözler uygulamaya 2019’dan itibaren son verileceğine yorulmuştu.

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