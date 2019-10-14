Özel okulda haciz işlemi: Asansörün motoru bile…

ALİ YILMAZ

Son dönemlerde mali sıkıntılarla gündeme gelen özel okullar listesine ‘Kanada Okulları’ da dahil oldu. Bir veli, okula yönelik icra takibi yaptı, okuldaki birçok eşya haczedildi.

Kanada Okulları – Ulus Yerleşkesi

Özel okullara ilişkin ‘arz fazlası bulunduğu’ değerlendirmeleri öne çıkarken yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde okulları bulunan Kanada Okulları (UKA Özel Eğitim Kurumları Limited Şirketi) hacizlik oldu.

Reklam

Bir öğrenci velisi, ödediği paranın iadesi için icra takibi başlattı. İstanbul 2. İcra Müdürlüğü, borcun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verdi.

Asansör motoru da haciz listesinde

Alacaklı avukatları ve icra memurları haciz işlemi için şirketin Ulus’taki adresini gitti. Aynı zamanda okul olarak da hizmet verilen adreste, sınıfta kullanılan yazı tahtası, beyaz eşya ürünleri ile asansörün motoru ve kabini haczedildi. Haciz tutanağına tek tek işlenen ürünler, ‘yediemin’ olarak okulda görevli bir isme teslim edildi.