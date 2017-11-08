Özel liseler de MEB’in merkezi sınavıyla öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine liselere giriş için hazırladığı yeni merkezi sınav sistemine özel okullar da dahil oldu.

Yeni sisteme göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘nitelikli‘ diye tanımladığı 600 okula sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 8’i merkezi sınavla yerleştirilecek. Bakan Yılmaz, özel okulların da kendi tercihlerine göre bakanlığın sınavına dahil olabileceğini ya da kendi sınavlarını yapabileceğini açıklamıştı.

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Özel Okullar Derneği, bu yıl için bakanlığın merkezi sınavına dahil olmaya karar verdi.

Sınavı kazanamayan ya da sınava girmek istemeyen yüzde 92’lik kesim ise ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi’ne göre adreslerine en yakın beş okuldan birine tercihlerine göre yerleştirilecek.