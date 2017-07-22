‘Özel hayatın gizliliği’: Taksilerde ‘ses ve görüntü kaydına’ CHP’den itiraz

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması kapsamında taksilerde ağustos ayından itibaren ses ve görüntü kaydı alınacak olmasına CHP’li milletvekillerinden itiraz geldi.

İBB, akıllı cep telefonlarıyla en yakın taksinin çağırılabileceği iTAKSİ sisteminin kentteki tüm taksilerde uygulanacağını duyurmuştu.

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Proje kapsamında ilk olarak dört bin taksiye ekipman montajı yapılacak, daha sonra ise kentte 17 bin 395 taksi aşama aşama sisteme kaydedilecek.

Uygulamaya pek çok itiraz gelirken, İstanbul Barosu özel hayatın gizliliği ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmış, konu hakkında görüş bildiren hukukçular da uygulamanın suç olduğunu belirtmişlerdi.

İlgezdi’den iptal davası

Sendika.org’da yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iTAKSİ uygulamasıyla yolcuların ses ve görüntüsünün kayıt altına alınmasına ilişkin genelgenin iptali istemiyle dava açtı.

İlgezdi, en temel haklardan ‘Özel hayatın gizliliği’ hakkını ihlal eden, henüz kamunun bilgisine sunulmamış, hukuka aykırı idari işlem ve idari işleme esas teşkil eden genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etme zorunluluğunun doğduğunu söyledi.

Bekaroğlu soru önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Önergede, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve kişisel verilerin kaydedilmesinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 134’üncü ve 135’inci maddelerinde suç olarak sayıldığına dikkat çeken Bekaroğlu, “Taksiye binen yolcuların izni olmadan görüntü ve ses kaydının alınması anayasamızda belirtilen ‘özel hayatın gizliliği‘ ilkesinin ihlal edilmesi değil midir?” diye sordu.

Bekaroğlu, bu ve benzer uygulamaların insan hakları açısından sorun olmaya başladığını, insan hak ve özgürlüklerini giderek sınırlandırdığı algısı oluşturduğunu ifade ederek, “Bu endişeleri gidermek için hükümetinizin herhangi bir çalışması olacak mıdır?” dedi.