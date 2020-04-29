Özel hastaneye corona testi için giden adam tartışma sonrası cipini kapıya sürdü

İstanbul’da özel bir hastanede corona virüsü testi yaptırmak isteyen kişi personelle tartıştıktan sonra ciple defalarca hastanenin döner kapısına çarptı.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt’ta yaşayan Mahmut G. dün akşam öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Görevlilere Covid-19’a yakalandığından şüphelendiğini söyledi.

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DHA’nın haberine göre görevliler tarafından vezneye yönlendirilen Mahmut G.’den ücret istendi.

Görevlilerle tartışıp dışarı çıkan Mahmut G. ağabeyine ait aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Mahmut G. camların kırılmasına neden oldu.

Güvenlik görevlileri duruma müdahale polis çağırdı. Gözaltına alınan Mahmut G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Mahmut G. şunları anlattı: “İki-üç gündür öksürüğüm vardı. Geçmeyince de Covid-19 testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. ‘Biz de şüpheleniyoruz, tomografi çekilecek’ dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. Televizyonda da söylediler, ‘Ücretsiz yapılması gerekiyor’ dendi. Sinirlendiğim için ‘Arabayla girerim, beni ciddiye alın’ dedim. ‘Ne yaparsan yap’ dediler. Ben de sinirlendim, aracımla girdim. Pişmanım, yapmamam gerekirdi.”

Hastane yazılı bir açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı’nın algoritmasına göre muayene ve tetkik ardından Covid-19 tanısı konulan hastadan herhangi bir ücret alınmadığını ancak Mahmut G.’de hastalığa ilişkin bir bulgu gözlemlenmediğini öne sürdü. Açıklamada, isterse gerekli tetkik ve tahlillerin ücret karşılığı yapılabileceği belirtilerek Mahmut G.’den onay istendiği belirtildi.

Hastane, sağlık hizmetlerinin aksaması, paniğe ve maddi hasara yol açtığı için Mahmut G. hakkında şikayette bulundu.