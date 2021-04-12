Özel hastanelerin ‘gücü kalmadı’: Limitlerin sonuna geliyoruz

Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, gerek bina gerekse personel olarak kamuya destek vermek konusunda kararlı olduklarını, ancak güçlerinin tükendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

2 Mart’ta başlayan ‘kontrollü normalleşme’nin ardından vaka sayısının kontrolden çıkmasıyla birçok ilde yoğun bakım bölümleri dolmuştu. Hükümetinse yeni bir tedbir dönemine hazırlandığı belirtilmişti.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Bahat, “Bu hızla giderse eskisi gibi iyi hizmet alamayabilirsiniz. Çünkü gücümüz kalmadı. Yatak kapasitemiz ve çalışanlarımızla limitlerimizin sonuna geliyoruz” dedi.

‘Yaşamak istiyorsanız daha az hastalanın‘

Cumhurbaşkanına söz verdikleri gibi tüm imkanlarını kamuya açtıklarını dile getiren Bahat şöyle devam etti: “Özel hastaneler olarak sınırlarımız var. Bu sınırları vatandaş zorlamaya başladı. Son verilerden de görülüyor kaynaklarımız, yataklarımız iyice azaldı. O nedenle vatandaşı da daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Şu anda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’lerde. Bu çok kritik bir seviye. Çünkü yoğun bakımlarda yüzde 100 diye tabir edilen aslında yüzde 80’e tekabül eder. Yüzde 80’in üzerine çıkamazsınız çünkü o yataklar boşaldığında hemen hasta alamazsınız, temizlenme ve yenilenme süresi var. Yüzde 80 demek artık listede hasta bekliyor demektir. Yani iyi bakım göremezsiniz demektir. Hastaneler artık bu noktaya doğru gidiyor. Yoğun bakım oranları yükseldiğinde ölüm oranlarında anlamlı artışlar olur. Ne yaparsanız yapın olur. Corona gibi bakımın çok önemli olduğu -bu hastalıkta tedaviden ziyade bakım etkili çünkü- süreçlerde kapasitenin üzerine çıkılması ölüm oranını artırır. Yaşamak istiyorsanız daha az hastalanın.”

‘Ciddi artışlar göreceğiz’

Aşılamayla beraber son dönemde yoğun bakıma gelen hastaların çoğunun 60 yaşın altında olduğunu belirten Bahat şunları kaydetti: “Genç insanlar daha güçlü, yoğun bakımda daha uzun süre kalıyor, direniyorlar. O nedenle hasta sayısı artmasa bile ağır hasta sayısında bundan sonra ciddi artışlar göreceğiz. Anlamlı artışlar dikkatinizi çekebilir. Buna özellikle dikkat edilmesini istiyorum. Aynı yatak kapasitesi aynı sayıdaki hastaya daha önce yeterken, sistem 60-70 binde zorlanacaktır.”

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‘Batar gideriz’

“Biz bütün bu problemlerimizi ya çözeriz ya da en kötüsü kibar kibar batar gideriz” ifadesini kullanan Bahat, bir süre daha bunu götürecek güçleri olduğunu belirterek, “Nereye kadar olacağını bilmiyorum.” Güneşli günlerde bu yaptığımızın bir karşılığının olacağına, olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.