Özel hastanelerden ‘corona ödemesi’ kararına: Zararına hasta bakamayız

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ‘salgın ödemesi’ni durdurmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

SGK, özel hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastaları için tedavi ve yoğun bakım ücreti ödüyordu. Ancak ‘pandemi ödemesi‘, 30 Haziran’da durduruldu, ödenen ücret düşürüldü.

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Milliyet’ten Aykut Yılmaz’a konuşan Bahat, özel hastanelerin hasta yükünün yüzde 40’ını çektiğini belirterek SGK’nın kararının ‘pandeminin bittiğini, özel sektöre ihtiyaç kalmadığı ve ikinci dalganın olmayacağı’ demek olduğunu ifade etti.

Dernek başkanı, SGK’nın pandemi sürecinde ödediği ücreti artırarak özel hastanelere hastalardan fark alamayacağını söylediğini belirterek, 9 Temmuz’da ödemeyi azalttığını ancak yine de fark alamayacağını bildirdiğini kaydetti.

Bahat, SGK’nın 30 Haziran’dan önce yatan hasta için günlük 650, yoğun bakımdaki hasta için de 1200 lira ödediğini belirterek, ödemenin yatan hasta için 43, yoğun bakım için 230 liraya düşürüldüğünü aktardı.

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Bahat sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaş bundan sonra Covid-19’da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatlara alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir corona virüsü hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak.”