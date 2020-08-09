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Yaramazlara biraz batar!

Özel hastanede cenazeler karıştı, mezar açıldı

Hatay’da özel hastanenin cenazeleri karıştırması sonucu iki kişi yanlış aileler tarafından defnedildi. Savcılık kararıyla mezarlar açıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, İskenderun ilçesinde özel hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Cuma ve aynı hastanede tedavi edilen Türk vatandaşı Mehmet Şahin hayatını kaybetti.

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Cuma’nın ailesi, hastaneden cenazeyi teslim alarak Reyhanlı ilçesinde defnetti. Şahin’in yakınları, cenazeyi almak için morga gittiğinde, naaşın kendilerine ait olmadığını fark etti. Durum yetkililere bildirildi.

Araştırmada, Cuma’nın yakınlarına teslim edilen cenazenin Şahin’e ait olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine savcılık mezarın açılması için gerekli izinleri verdi.

Şahin’in cenazesi, Reyhanlı’da defnedildiği mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi. Yanlışlığın giderilmesinin ardından Abdulkadir Cuma’nın naaşı Reyhanlı’da, Mehmet Şahin’in cenazesi İskenderun’da defnedildi.

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Hayatını kaybeden Cuma’nın beş çocuğunun olduğu ve yedi yıl önce Halep’ten Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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