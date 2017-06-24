Özel güvenliklere ‘uzun namlulu silah’ taşıma yetkisi: Valinin onayı yetecek 

Özel güvenlik görevlilerin uzun namlulu silah taşımasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinin ilgili maddesine göre özel güvenlik hizmetlerinde uzun namlulu silah kullanılmasını gerektiren hallerde, bu silahların niteliği ve sayısı konusunda Genelkurmay’dan görüş alınmayacak.

Bunun için vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonun kararı ve valinin onayı yeterli olacak.