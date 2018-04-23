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Yaramazlara biraz batar!

Özel güvenlik, Tolga Zengin’den şikayetçi: ‘Küfredip yumrukladı’

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sırasında siyah-beyazlı kulübünün kalecisi Tolga Zengin’in kendisini darp ettiğini söyleyen özel güvenlik görevlisi şikayetçi oldu.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre özel güvenlik görevlisi E.P., savcılığa giderek Zengin’in kendisini darp ettiğini ifade etti.

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Görevli, kalecinin kendisine hakaret edip saldırdığını ve yumruk attığını anlattı. Delil olarak da basında yer alan görüntüler sunuldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kumpas var” dediği, savcılığın da işin örgüt boyutunu araştırdığı maçından ardından gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de güvenlik görevlilerinden şikayetçi olarak Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.

Olay anına ilişkin iki farklı açıdan video:

Olaylı derbi

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda sahaya yabancı madde atıldı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

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