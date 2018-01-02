‘Özel ekip’ denetimde: 25 binden fazla İstanbulkart’a el konuldu

İstanbul’da toplu ulaşımda, kendisine ait İstanbulkart’ı başkasına kullandıran 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu.

AA’nın haberine göre İETT, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullanan kişilerle mücadele kapsamında ekim ayında özel bir ekip oluşturdu.

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Toplu taşıma noktalarındaki ekip, indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullananları kontrol ediyor.

Kontroller sonucu geçen yıl 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu.

Cezayı kart sahibi ödüyor

Kartını başkasına kullandıran öğrenciye ilk seferinde bir aylık abonman ücreti tutarındaki 85, öğretmen ve yaşlılara ise 125 lira para cezası kesiliyor. Mavi kart, 65 yaş kart ve benzer kategorideki kartlar için ise 205 lira ceza uygulanıyor.

İkinci kez kartı başkasına kullandırdığı belirlenen kişi ise 250 lira ceza ödüyor. Güvenlik görevlilerine kartı teslim etmek istemeyen ve zorluk çıkaranlar ise polise teslim ediliyor.

Denetim ekibinde yer alan güvenlik görevlisi Özkan Gündüz, kamuyu zarara uğratanlara izin vermeyeceklerini belirterek, “Amacımız halkın hakkını korumak” diye konuştu.

İndirimli ya da ücretsiz kart kullanan kişileri turnikelerin sinyal seslerinden tanıdıklarını aktaran Gündüz, bu kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ettiklerini, başkasına ait olduğu belirlenen kartları emanete aldıklarını söyledi.

Turnike önlerinde bekleyen ‘korsan akbilci’lere de izin vermediklerini aktaran Gündüz, geçen yıl 10’un üzerinde kişiye işlem uygulandığını ve bunlarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.