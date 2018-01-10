Özel, CHP’li başkanla Soylu’nun fotoğrafını yorumladı: Görünce içim sızladı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe belediye başkanıyla içişleri bakanının birlikte çektirdiği fotoğrafı görünce ‘içinin sızladığını’ söyledi.

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir etkinlikte görüştüğü Soylu’yla çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı.

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Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözlerle yüklenen bakanla bir CHP’li belediye başkanının bu şekilde poz vermesi tartışma konusu olmuştu. Dahası Soylu’nun CHP’li Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarını görevden almasından sonra gelen fotoğraf farklı yorumlara da neden olmuştu.

CHP’li Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti.

Özel, fotoğrafı “Maltepe belediye başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı” diye yorumladı.