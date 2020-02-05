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Yaramazlara biraz batar!

Özel ambulans taksi hizmeti de veriyor: 40 kilometreyi 38 dakikada gitti, 700 lira aldı

Medclinic adlı özel ambulans şirketinin hasta taşımak dışında yüksek ücret karşılığı özel taksi hizmeti de verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Milliyet

Milliyet’ten Gökhan Kam, Cihat Aslan, Gökhan Karakaş ve Ozan Güzelce, ruhsatsız çalıştığı belirtilen şirketin yetkilileriyle irtibata geçti.

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Merkezi İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan şirketin kapsamlı bir sitesi de bulunuyor.

İlk olarak, kendilerini ‘hasta yakını’ olarak tanıtan muhabirlerden, Şişli’deki bir hastaneden Ümraniye’deki bir hastaneye hasta nakletmek için 400 lira talep edildi.

Daha sonra ‘iş insanı’ olarak yetkililerle irtibata geçen muhabirler, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Batışehir semtinden Anadolu yakasındaki Ataşehir ilçesinde bir noktaya kadar ‘özel taksi hizmeti’ almak için 700 liraya anlaştı.

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Ambulans İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, mesai bitiminde yola çıktı. Batışehir’den 17.40’ta hareket eden ambulansın yolda sürekli siren çalarak, 40 kilometrelik yolu 38 dakikada aldığı kaydedildi.

Ambulans aracından yol boyunca “Önümüzü açın. Sağlı sollu yanaşarak yolu açın”, “Araçlar sağlı sollu yanaşalım. Ambulansta hasta var” gibi anons yapıldığı belirtildi.

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