Özdil’e ‘Meclis’i aşağılama’ davası: İki yıla kadar hapsi isteniyor

Britanya’da yapılan bir araştırma konuşurken ağızdan çıkan minik virüs partiküllerinin öksürükten kaynaklanan geniş damlacıklardan daha uzun süre havada kaldığını ortaya koydum. Bu da Covid-19’lu biriyle konuşmanın öksürmesi kadar tehlikeli olduğu anlamına geliyor.