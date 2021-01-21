Özdil’e ‘Meclis’i aşağılama’ davası: İki yıla kadar hapsi isteniyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e Meclis Başkanlığı’nın şikayeti üzerine iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Özdil, 4 Temmuz 2020’de kaleme aldığı ‘Baroların ne işi var Tbmm’de…’ başlıklı yazıda, Meclis’teki hırsızlık olaylarını sıralamıştı.
Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre yazının ardından TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Özdil hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Başkanlık, yazıdaki ifadelerle ‘milletvekillerinin doğrudan hedef alındığını’ savunarak, ‘Meclis’i küçük düşüren maksatlı bir yazı olduğunu’ dile getirdi.
Özdil’in TCK 301’inci maddede yer alan ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ suçundan yargılanması ve seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılması istendi.
Soruşturma izni verildi
Suçlamanın soruşturma iznine tabi olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden soruşturma izni alan savcılık, Özdil’in ifadesine başvurdu.
Özdil, savcılığa gönderdiği dilekçede, ‘haberin gerçeklik, güncellik ve toplumsal ilgi ile biçim arasında düşünsel bağ bulunduğunu’ belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
‘Sert eleştiri değil’
Hazırlanan iddianamede, köşe yazısındaki ibarelerin düşünce açıklama hürriyeti ve sert eleştiri kapsamında olmadığı, ‘TBMM’yi alenen aşağılama’ niteliğinde olduğunu öne sürdü.