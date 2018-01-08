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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir’e göre ‘kirli anlaşma’: Erdoğan’a rehine karşılığı tank vermek absürt

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Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında cumartesi günü yapılan görüşmeyi eleştirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre görüşmeyi ‘iyi ve önemli’ diye nitelendiren  Özdemir, buna karşın iki ülke arasında ‘kirli anlaşma’ uyarısında bulundu.

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Yeşiller lideri, yaklaşık bir yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kişisel rehinesi olarak’ tutulduğunu söyledi.

Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall’in Türkiye’de tank fabrikası kuracağı söylentilerine atıfta bulunan Özdemir, “Rehin alan kişiye rehineyi serbest bırakması için ödül olarak bir tank fabrikası inşa etmek bütünüyle absürt bir mantık olur” diyerek Türk hükümetinin sempati toplama politikasının bir rota düzelmesinin sonucu olmadığını, aksine ekonomideki sıkıntılar ve siyasi izolasyonla ilgili olduğunu söyledi.

Özdemir, eleştirilerini Alman hükümetinin Türkiye’ye karşı net bir tutum benimsemesi gerektiğini söyleyerek sürdürdü: “Türkiye’de hukuk devletinin asgari şartlarına sadık kalınmadığı, muhalifler ve eleştirel gazetecilerin siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğu ve olağanüstü hal kaldırılmadığı sürece ilişkilerde normalleşme, AB ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi ve her şeyden önemlisi silah ticareti olmayacak.”

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