Özdemir’den Merkel’e ‘krizi fırsata çevirme’ teklifi: Erdoğan’dan reform talep et

Almanya’daki Yeşiller Partisi’nin milletvekili Cem Özdemir, Türkiye’deki ekonomik krizin Ankara’ya reform yaptırma imkanı sağladığını söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Özdemir Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı net talepler sunma çağrısı yaptı.

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Kur krizi karşısında ekonomik olarak müreffeh bir Türkiye görmek istediğini belirten Merkel’in 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi bekleniyor.

Yeşiller’in eski eş başkanı Özdemir, ‘Erdoğan’a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini’ söyledi.

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Ekonomik krizi, ABD’nin değil Türkiye’nin tetiklediğini savunan Özdemir, “Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor” diye konuştu.

Erdoğan’ın tüm politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, ‘Türkiye’de haksız yere tutuklanmış herkes’in serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Şimdi Türkiye üzerinde etki gösterme imkanı bulunuyor” dedi.

Yeşiller milletvekili, Türkiye’nin ekonomi politikalarını modernize etmede Avrupa’ya bağımlı olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Almanya’nın Türkiye’nin en güçlü ticaret partneri olduğunun altını çizdi.

Özdemir Erdoğan’ın da, ekonominin çökmesi durumunda kendi gücünü tehlikeye attığının bilincinde olduğunu savundu.