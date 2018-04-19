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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir’den Alman hükümetine: Erdoğan’a yasak getirmeyin, mağduriyeti güçlenir

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Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir federal hükümete, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a daha önce de gündeme geldiği üzere Almanya’da etkinlik yasağı getirilmemesi yönünde çağrı yaptı.

16 Nisan 2017 tarihindeki anayasa değişikliği referandumu öncesi Erdoğan ve hükümet üyeleri Almanya’nın farklı kentlerinde seçim kampanyası etkinlikleri düzenlemek istemiş ancak etkinlikler arka arkaya iptal edilmişti.

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Federal hükümet genel bir karar almadığı için etkin izinleriyle ilgili kararları eyalet ve il yönetimleri almıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Deutsche Welle’nin haberine göre Özdemir, bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini ve eyaletle kent yönetimlerinin federal hükümet tarafından yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, Türkiye’deki seçim kampanyasının yeniden Almanya’ ya taşınabileceğine dikkat çekerek, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

“Seçim kampanyasını yine Almanya’ya taşıyabilmek için denemeler olacaktır” diyen Özdemir, federal hükümetin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan’a daha önce de gündeme geldiği üzere Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesine ise karşı çıkan Özdemir böylesi bir yasağın, ‘Erdoğan’ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini’ savundu.

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