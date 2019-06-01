Özdemir, ‘tek aday’ olarak girdiği TFF seçimini kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda seçime katılabilmek için gereken 294 delegeden beşte birinin imzasını alma şartını yerine getirebilen tek isim olan Nihat Özdemir kurumun yeni başkanı seçildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da düzenlenen seçime tek aday olarak giren LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, 174 oy alarak TFF’nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe’nin eski as başkanlarından Özdemir’in listesinde şu isimler yer alıyor: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Hamit Altıntop, Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Hacıkerimoğlu, Alkın Kalkavan, Erdal Bahçıvan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Yılmaz Büyükaydın, İsmail Erdem.



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Özdemir, “Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır” dedi. TFF’de dört yıl başkan vekilliği yaptığını anımsatan Özdemir şöyle devam etti: “Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol ikilimi için dört yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için milli bir değerdir. Bu değeri korumamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygıdan ve sevgiden geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için de öncelikle Türk futbol ailesine sağ duyuya çağırıyorum. Yeni dönemle, yeni milli ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. “

Hedef dünya sıralamasında ilk 10

Hedeflerinin Türk futbolunu dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak olduğunu belirten Özdemir şunları söyledi: “Tüm kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmasına büyük önem vereceğiz. Kurullarımızdaki arkadaşlarımızı seçerken en önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için yeni komiteler kuracağız. MHK ve kulüp lisans kurulunda da reformları yapmamızın da şart olduğunu biliyorum. Beş büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de bir komiteyi kurmayı planlıyoruz. Bu komitenin raporuna göre de MHK’nin 3 yıllık master planını yapıp, bunu kamuoyuna sunmayı hedeflemekteyiz.”

Toplantıda, ayrıca, eski başkanlar Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli için ibra oylaması yapıldı. İki isim de ibra edildi.