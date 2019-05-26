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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir İnce: Yedi YSK üyesi hukuku gukuku umursamadı çünkü onlar gönüllü ve militan

stanbul Büyükşehir seçimini iptal eden ve buna “Dam üstünde gergedan” tarzı gerekçe yazan 7 YSK üyesinin durumu “Bir başıma olsam şaha sultana kulolmam // Viran olası hanede evlad ü iyal var” açmazı değil.

Adamı sıkıştırmışsın, iyice bunalmış, lâ havle çekip “Dua etki evde karım ve çocuklarım var, yoksa senin canına okurdum” tesellisine sığınmış… 7 üyenin durumu bu değil. Başka bir şey! Bu 7 üye bilmiyor mu bunları. Elbette biliyor! Ama onlar militan: Kaderlerini AKP’nin ve İslamcı ideolojinin kaderine bağlamışlar. Tıpkı Kuvvayı Milliye ve Cumhuriyet muhalifleri gibi. İskilipli Atıf Hoca gibi. Bu nedenle hukuku, guguku umursamadılar. Bunlar gönüllü ve militan! Mümkün olsa, “Hadi lan, ne gerekçesi, utanmadan gerekçe istiyorlar!” diye terslenebilirler. 
Ama, dört üye ise “evlad ü iyal” demeyip muhalefet şerhini basmışlar. Ne yapacak iktidar, olsa olsa görevden alır, emekli eder. Ama adları lekelenmez, insanların karşısına çıkacak yüzleri olur. Onursuzluğun da bir sınırı var.

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Özdemir İnce’nin yazısı

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