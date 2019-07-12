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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir İnce: Erdoğan’ın Cumhuriyet’in boş kalesine çektiği hazin penaltı…

Emekli diplomat arkadaşım Hollanda’dan bir karikatür gönderdi. Karikatür şöyle: Hakemin göğsünde Seçim Kurulu yazıyor. Kalede kaleci yok. Erdoğan’ın çektiği penaltı kalenin üzerinden auta gidiyor. Karikatürün altında “Erdoğan’ın İkinci Şansı” yazıyor. Bir bakıma yanlış bir karikatür. Doğrusu şu: Eli, ayağı bağlı kaleci topu doksandan kafayla çıkardı. Marifet kalecide.

Erdoğan’ın “Cumhuriyet’in boş kalesine” çektiği hazin penaltı sadece 23 Haziran belediye seçimini temsil etmiyor; bütün siyaset hayatının da simgesi, ön hazırlıkları ta Osmanlı zamanında başlayan çağa uyumsuz, çağdışı gericiliğin son başrol aktörü.

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Özdemir İnce’nin yazısı

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