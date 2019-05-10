Özdemir İnce: Erdoğan seçimini iptal ettirerek kendi kazdığı kuyuya düştü

Türkiye’nin R.T. Erdoğan’dan mutlaka kurtulması gerekiyor. Yerel seçimlerden sonra, büyük kentleri kaybettiklerini itiraf ediyor ama kendisinin dört buçuk yıl daha iktidarda kalacağını söylüyordu. Türkiye, bu iç ve dış konjonktür bağlamında, R.T. Erdoğan’ı 4.5 yıl daha kaldıramazdı. İstanbul Büyük Sehir Belediye Başkanlığı’nın seçimini iptal ettirerek kendi kazdığı kuyuya düştü. Yakın zamanda bunu çok iyi anlayacak ve pişman olacak. Çünkü artık AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım değil, bizzat kendisidir. Artık bir daha seçim iptal edemez. 23 Haziran seçiminde bozguna uğrayacak ve Türkiye gerçeğinin, demokrasinin gücü karşısında etkisiz hale gelecektir.
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