Özdemir İnce: Bu kadar zahmete ne hacet!?

Ama bu kadar zahmete ne hacet!? 11 ilkeyi ilan eden özne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 103 maddesine göre içtiği anda (ettiği yemine) bundan sonra bağlı kalsın, anayasanın tamamını saygıyla uygulasın yeter. Aslında bu da yetmez: Yayımlanan 11 ilkenin ‘boş laf’ olarak kalmaması için iktidarı süresince bu 11 ilkeyi tanımayan bütün uygulama ve eylemlerini düzeltmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, AİHM’nin kararını duraksamadan uygulatması gerekir. Bütün bunlar dünyanın gözünü boyamak için değilse belki o zaman biraz inandırıcı olabilir.

Özdemir İnce’nin yazısı