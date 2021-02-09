Özdemir İnce: Ben bu ‘sefil’ anayasaya razıyım…

Eksikleri nasıl tamamlar, hasretine nasıl kavuşur, bilemem. Ben bu ‘sefil’ anayasaya razıyım, yeter ki Saray ve Kabine bu anayasanın bütün maddelerine uysun. Bu ‘sefil’” sanılan anayasa çoktan ‘sivil’ olmuştur.

Özdemir İnce’nin yazısı