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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir İnce: Ben bu ‘sefil’ anayasaya razıyım…

Eksikleri nasıl tamamlar, hasretine nasıl kavuşur, bilemem. Ben bu ‘sefil’ anayasaya razıyım, yeter ki Saray ve Kabine bu anayasanın bütün maddelerine uysun. Bu ‘sefil’” sanılan anayasa çoktan ‘sivil’ olmuştur.

Özdemir İnce’nin yazısı

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AKP araştırması: Toplumun yarısı salgın yönetiminde devlete güvenmiyor

AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.