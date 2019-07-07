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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir İnce: AKP, çapsız dalkavuklardan medet umdu

AKP, kimden öğrenmişse öğrenmiş, gazeteleri, televizyonları ele geçirenlerin dünyaya egemen olacaklarına fena halde inanmıştı. Newyork gibi gökdelenleri olanların ekonomisinin güçleneceğini sanıyorlardı. Bu nedenle ilkin, ilerde “havuz medyası”nın finansörü olacak müteahhit mafyasını yarattı…

Aralarından biri çıkıp da Milliyet ve Sabah gazetelerini ele geçirmenin; 3-4 bin satan gecekondu gazetelerini zenginleştirmenin bir işe yaramayacağını söylemedi. Sonunda Hürriyet’i de ele geçirdiler. Bir işe yaramadı. Birkaç onurlu gazetenin direnci kâğıttan kaplanı yere serdi. Televizyonlar da aynı serüveni yaşadı. 
Bilgileri, görgüleri ve kültürleri yetersiz olduğu için aynı kratta yazıcılardan, çapsız dalkavuklardan medet umdular.

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Özdemir İnce’nin yazısı

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