Özdemir İnce: AKP Allah’ın nesi oluyor?

Delilerin çoğu kendini Napoleon, Sezar, padişah, Kleopatra falan sanır. AKP’liler hem öyle hem böyle: Kendilerinin Allah nezdinde hatırlı, torpilli kişiler oldukları havası atıyorlar.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar “Allah, emaneti ehline vermenizi emrediyor. Peki, halk emaneti nasıl verir? Bu emir hepimiz için geçerli. Halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size emanet veriyorsa, illa ki bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla biliyorum ki, inşallah Mahşer’de Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğiniz için inşallah sizden hesap sormayacak.”

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Aşk olsun vallahi adama, böyle bir konuşmayı Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz.Muhammed bile yapamaz, Allah’tan ve çarpılmaktan korkarlar.

Özdemir İnce’nin yazısı